Koeien op tijd uit brandende stal in Steenderen Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink

STEENDEREN - In Steenderen is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een stal aan de Kuilenburgerstraat. De brandweer ging met veel materieel ter plaatse, onder meer omdat er koeien in de stal stonden.

Brandweerlieden uit Doetinchem, Zutphen, Bronckhorst en Vorden kwamen op de brand af, maar al snel bleek de situatie onder controle. De circa 200 koeien en hun kalveren konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Een deel van 10 bij 15 meter van de stal liep schade op. Er kwam ook asbest vrij bij de brand. Specialisten ruimen het goedje op. Kortsluiting in de schakelkast van de melkmachine was de oorzaak van het vuur.