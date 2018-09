Nu is de bronst echt begonnen

OTTERLO - Vandaag is de hertenbronst echt begonnen. De afgelopen dagen was al sporadisch geburl te horen van bronstige herten, maar nu is het bijzondere geluid volop waar te nemen.

Later door de droogte

De herten in Nederland gaan meestal vanaf begin september op liefdespad. Ze zijn dan bronstig en de mannetjes laten zich luidruchtig horen, op zoek naar vruchtbare dames. Dit jaar is de bronst later begonnen dan anders, volgens Henk Ruseler, boswachter bij Nationaal Park Hoge Veluwe, komt dat door de droogteperiode. De vrouwtjes waren daardoor in slechtere conditie en minder vroeg vruchtbaar.

Een ware uitputtingsslag

De hertenbronst is voor veel mensen het hoogtepunt van het jaar. Voor de dieren is het een uitputtingsslag. Sommigen moeten het zelfs met de dood bekopen. Herten die actief deelnemen aan de bronst (vanaf een jaar of 7/8) leveren behoorlijk wat in. Sommigen verliezen wel zo'n 25 tot 30 kilo. En ze zijn uitgeput. De herten slapen soms zo diep dat ze het niet eens opmerken als er mensen aankomen. Bovendien zijn ze minder alert tijdens het oversteken van de weg, waardoor het aantal wildaanrijdingen deze tijd van het jaar toeneemt.

In november weer een nieuwe bronsttijd?

Als de bevruchting niet is aangeslagen komt er in november nog een korte nabronst. Hindes die niet drachtig zijn worden dan nog een keer bronstig. En dus kan het zijn dat dan het geburl nog weer even te horen is.

Excursie winnen

Veel natuurorganisaties organiseren immens populaire bronstexcursies. Zoveel mensen willen de burlende herten zien of horen, dat de meeste excursies snel vol zitten. Het natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland organiseert een excursie, waaraan u deel kan nemen. Een aantal gelukkigen mogen met Henk Ruseler op pad. Kijk hier wat u daarvoor moet doen.

U kunt ook vanuit uw luie stoel de bronst volgen via de livestream van Buitengewoon en Park de Hoge Veluwe. Met name rond schemertijd is daar veel wild op te zien. Die livestream ziet u hieronder.