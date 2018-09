Demis Roussos museum sluit definitief de deuren

'Zijn zoon en dochter wilden dat al langer, maar er was geen organisatie die daar de mogelijkheid voor had. Deze is inmiddels wel gevonden, dus is het nu tijd' zegt Bert van Breda, oprichter, oud-collega en goede vriend van de in 2015 overleden Roussos.

Fans uit het hele land kwamen zaterdag naar Nijkerk om nog een keer te genieten van zijn muziek. 'Ik vind het fantastisch hier' zegt een bezoeker. 'We draaien zijn muziek en het gevoel dat ik had bij zijn concerten, komt weer helemaal naar boven. Een heerlijk gevoel' Een andere bezoeker zegt: 'Ik ben sinds mijn achtste fan van Demis. Ik vind het echt fantastisch om hier te zijn. Wel gek dat het voor het eerst is ook en meteen voor het laatst.'

Nieuwe tentoonstelling over Nederpop

De zaal in het museum blijft niet lang leeg, licht Van Breda toe. 'Er komt een nieuwe tentoonstelling. Die gaat over The Golden Years of Dutch Pop Music. Dat vertelt de geschiedenis van grote Nederlandse namen als Peter Koelewijn, Rob de Nijs, Boudewijn de Groot, the Cats en Golden Earring.'