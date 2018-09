Brandweer haalt ingesloten man (81) naar beneden voor Fruitcorso

TIEL - De Tielse brandweer heeft zaterdagmiddag een man van 81 uit zijn bovenwoning geholpen die door een storing van de lift niet naar het Fruitcorso zou kunnen.

De lift van het appartementencomplex is al een week kapot. De man, die de ziekte van Parkinson heeft, kon zo niet naar buiten. Hij is buiten zijn appartement namelijk afhankelijk van zijn scootmobiel.

Zijn 72-jarige vrouw deed via Facebook een oproep. 'Wie heeft er een oplossing?', vroeg ze zich hardop af. Ze had er een hard hoofd in dat haar man, groot fan van het Fruitcorso, zaterdag bij het spektakel aanwezig kon zijn.

Takelwagen

Toch diende zich een 'reddende engel' aan: de Tielse brandweer rukte zaterdag uit met een takelwagen en hielp de man uit zijn appartement.

De scootmobiel van de man werd eerst naar beneden getakeld. Foto: Omroep Gelderland.

De man en zijn vrouw zijn inmiddels bij het Fruitcorso gearriveerd, de organisatie zegt het stel zaterdag een vip-behandeling te geven.

Het Fruitcorso wordt van 13.30 tot 14.30 uur live uitgezonden op TV Gelderland en internet. Na het GLD Nieuws, vanaf circa 17.45 uur, is een samenvatting te zien.