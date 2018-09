Vrouw (22) aangehouden na dodelijk ongeluk Ingen

INGEN - Een vrouw van 22 uit Alphen aan den Rijn is vrijdagavond aangehouden na een dodelijk ongeluk eerder die dag op de Rijnbandijk in Ingen. Ze wordt verdacht van verkeersonveilig rijgedrag.

Een tuktuk met vier inzittenden raakte door nog onbekende oorzaak van de dijk. Onderaan de dijk werd de tuktuk via een hek gelanceerd, deze sloeg vervolgens over de kop en kwam in een weiland terecht. Hierbij kwam een 58-jarige vrouw uit Maarssen om het leven. De drie andere inzittenden raakten lichtgewond.

De 22-jarige vrouw die is aangehouden, was de bestuurder van de tuktuk. Na een eerste verhoor is ze op vrije voeten gesteld, maar ze blijft verdachte.

