Oud-Superboer Purrel Fränkel: 'De telefoon heeft alles veranderd'

ARNHEM - Purrel Fränkel was deze week te gast bij Omroep Gelderland in het programma De Week van Gelderland. Samen met doelman Hidde Jurjus. De voormalig cultheld van De Graafschap sprak over toen en nu. 'Alles om het voetbal heen is zo anders geworden.'

Nog altijd is de Amsterdammer actief als speler. En nog altijd woont hij met zijn gezin in de Bijlmer waar hij inmiddels vier kinderen heeft. Twee van hen spelen in de jeugd van Ajax. Fränkel glimt van trots. Maar zelf voetbalt hij ook nog altijd. Nu alweer zes seizoenen op rij bij Duno in Doorwerth. Een club waar dankzij een gulle geldschieter veel oud-profs actief zijn.

Goed lichaam

De voormalig linksback van De Graafschap (9 seizoenen) en Vitesse (5 seizoenen) heeft er gemengde gevoelens bij dat hij nog altijd 'ver weg' speelt. 'Ik ben echt een liefhebber weet je. Nee, ik speel daar niet voor het geld. Ik vind het spelletje nog steeds erg leuk. Daar gaat het mij om. En ik heb een goed lichaam', lacht de bijna 42-jarige Fränkel. 'Zien hoe lang ik het nog volhoud. Daarboven weten ze het', kijkt hij omhoog.

Schuldig

'Twee van mijn kinderen spelen nu inderdaad bij Ajax. Daar ben je ook veel tijd mee kwijt. Brengen, ophalen maar natuurlijk ook veel kijken. Soms lukt dat niet een hele wedstrijd en moet ik eerder weg omdat ik dan zelf met Duno moet spelen. Dat is niet makkelijk. Dan voel ik vaak ook schuldig. Dus als ik stop is het om de kinderen. Eigenlijk wilde ik dat vorig jaar al.'

Gezicht van Duno

Zijn rugnummer in Doorwerth is gelijk aan zijn leeftijd dit seizoen 42. Vorig seizoen speelde Fränkel bij hoofdklasser Duno dus met 41 op de rug. De kleine back is in Doorwerth razend populair en vanaf zijn komst in 2012 aanvoerder. Zelfs fans van De Graafschap komen hem wel eens opzoeken. 'Ik ben toch een beetje het gezicht van de club. Ik voel me er prettig. En het niveau is best pittig hoor. Met die rugnummers begon als een grapje', vertelt de goedlachse Surinamer. 'We waren een beetje aan het onderhandelen over volgend seizoen. Toen zei de sponsor blijf nog een jaartje dan geven we je ook nog het nummer 41.'

Aanvallen

Hij heeft het voetbal zien veranderen. 'Alles draait om de telefoon he? Die heeft alles veranderd. Vroeger had je meer contact met elkaar. Hoefde je niet zo op te passen ook. ' Toch zou Fränkel als type speler waarschijnlijk goed hebben gepast in de huidige tijd. 'Ja, ik kwam ook veel op altijd. Dat zie je de laatste jaren steeds meer op de backposities. Ik was van nature aanvaller en ben omgeturnd tot verdediger. Ik hield meer van aanvallen. Dat was mij op het lijf geschreven.'

Vrij in Amsterdam

Fränkel vertelde ook over zijn 'twee gescheiden werelden' in zijn tijd als profvoetballer. En ook nu is dat waarschijnlijk nog steeds zo. 'Ik wilde lekker vrij zijn als ik weer in Amsterdam was. Dan was het klaar. Daar genoot ik van het leven. Ik heb dat eigenlijk altijd gescheiden gehouden.

Platteland

'Maar ik heb ook nog vier jaar in Doetinchem gewoond hè? Dat vond ik een fijne tijd. Het was lekker rustig. Ik ben opgegroeid op het platteland in Suriname. Dan is het verschil niet zo groot. Ik ben er die persoon geworden die ik nu ben. Geleerd hoe je moet leven om profvoetballer te zijn. Welke levenstijl daar voor nodig is.'

Aan de sporttafel zat vrijdag bij Omroep Gelderland ook keeper Hidde Jurjus. Hij zag Fränkel als jongen van 13 nog spelen op De Vijverberg. 'Ik kan zo dat hele elftal opnoemen. En ja ik was inderdaad supporter van Purrel toen', vertelde de huidige doelman van De Graafschap. Toen Frankel in 1994 debuteerde bij Telstar werd Jurjus geboren. De twee kunnen er smakelijk om lachen.

Immense druk

Het gesprek gaat ook over druk die in het voetbal op niveau altijd aanwezig is. 'Het wordt onderschat', denkt Fränkel. 'Veel zien het van een afstand, maar zeker als je onderin speelt is die immens. Ik denk dat Hidde dat wel kan beamen ook. De rest van de club is afhankelijk van wat wij op het veld presteren. Als je degradeert, worden medewerkers ontslagen en heeft dat grote gevolgen.'