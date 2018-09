'Wij werken aan de weg, wie er toch door wil zoekt dat maar lekker zelf uit'

DRUTEN - 'Afstappen, omrijden, volg de borden' - we kennen allemaal de verkeersborden die ons sommeren ons weggedrag aan te passen bij werkzaamheden. Maar in Druten werd daar kennelijk niet erg naar geluisterd. Het gevolg? Zoek het zelf maar uit.

Het verkeersbord op de foto stond op de Hogestraat in Druten, vertelt Simone Heida. Zij is eigenaresse van De Eetkamer, gelegen vlak tegenover de plek van de werkzaamheden. 'Ze hebben hier de hele straat gerenoveerd. Maar ondanks de borden reden mensen steeds door.'

De stratenmakers waren er klaar mee. Zoek het zelf maar uit, werd de boodschap. 'Kijk maar wat je doet!' Een lang leven was het ludieke bord echter niet beschoren. Nadat het op sociale media verscheen, was het vrijdagavond plots verdwenen. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nog onbekend.