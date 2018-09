Henk de Jong: 'Ik heb geen moeilijke keuzes te maken'

DOETINCHEM - De Graafschap verwacht zaterdagavond een behoudend VVV op De Vijverberg. 'Zij komen hier om stiekem een resultaat te halen.'

Trainer Henk de Jong spreekt van een 'zeer interessante wedstrijd' op een volle Vijverberg in Doetinchem. 'Ze hebben het vorig seizoen fantastisch gedaan en zijn ook nu weer op de goede weg', zegt de trainer over VVV dat dit seizoen al uit won bij Willem II.

VVV had vorig jaar al opvallend veel succes in wedstrijden buiten Venlo. 'Ze kunnen heel goed compact spelen en zullen hier niet naar toe komen om mooi voetbal te spelen. Die willen gewoon stiekem een punt halen. Of het liefst drie en dat doen ze op hun manier hartstikke goed. Complimenten daarvoor, maar wij moeten gewoon ons spel spelen. En dan heb ik goede hoop.'

Harde werker

Een speler die De Graafschap daar volgens De Jong bij kan helpen is Jordy Thomassen. Hij krijgt vanavond zijn eerste basisplaats. 'Een harde werker die echt naar de goal wil. Iemand die speelt met power. Het publiek vindt dat mooi denk ik. Dat kan zeker van pas komen denken wij morgen en daarom vinden wij ook dat Jordy nu even moet spelen.'

Hand op steken

De komst van Thomassen in het elftal gaat ten koste van publiekslieveling Youssef El Jebli. Volgens De Jong geen moeilijke keuze. 'Helemaal niks. Ik heb voor het seizoen een aantal speler gevraagd wie mag er niet op de bank zitten. Toen stak niemand de hand heb dus dan heb je geen moeilijke keuzes.'

Ingrijpen

De Graafschap mist Ted van de Pavert volgens De Jong 'langdurig'. De Achterhoeker kampt met een virus waarover zijn coach in het kader van de nieuwe privacywet niet veel kan zeggen. 'Dat mag ik niet, maar iedereen kan zoiets krijgen. En als het gevaarlijk wordt ,moet je ingrijpen. Het gaat om die jongen. Ik ben blij dat het alweer de goede kant op gaat. Daar moeten we op passen en over twee weken wordt hij hopelijk vader. Dat is fantastisch en het allerbelangrijkste.'