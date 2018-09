Deel dit artikel:













Kijk hier terug: de Triatlon van Zutphen Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Zwemmen in de gracht, fietsen langs de IJssel en rennen door de prachtige oude binnenstad. Dat is de triatlon van Zutphen. Je hoeft niks van het evenement te missen. Tot 12.00 uur was de live-uitzending op de Facebookpagina van Gelderland Sport en op het YouTube-kanaal van Omroep Gelderland te zien.

De zogenoemde Triatlon van Zutphen is eigenlijk een jaarlijks terugkerende recreatieve Minitriathlon (1/16) en Sprint (1/8). Er wordt ook een estafette gelopen. Aan deze triatlon kan je individueel meedoen, maar ook in teamverband. En natuurlijk doet het Gelderland Sport team mee. Carla Quint, Honore Hoedt en Andre Onnink deden hun best voor hun eerste triatlon. Presentatie was in handen van Irene ten Voorde. Kijk hier de uitzending terug: