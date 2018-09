Sportlessen voor ouderen in Doetinchem

DOETINCHEM - Sportservice Doetinchem streeft ernaar om zoveel mogelijk ouderen twee dagen per week te laten sporten. Om dit te bewerkstelligen gaat de organisatie in alle wijken in de stad speciale lessen aanbieden.

'Het is heel belangrijk om twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen uit te voeren', stelt coördinator Lydia van Kleef. Sportbuurtcoach Ans Roelofs vindt het belangrijk dat er een divers aanbod aan soorten sport aangeboden wordt. 'We doen iedere keer een ander soort les. Bijvoorbeeld een vorm van volleybal of handbal, maar allemaal aangepast aan de senioren.'

Het sportieve motief is voor de ouderen niet de enige reden om mee te doen. 'Ik vind het natuurlijk belangrijk om te bewegen, maar het allerbelangrijkste vind ik dat ik contacten blijf houden', aldus deelnemer Evert Roodink. 'Want op een bepaalde leeftijd vervallen die contacten.'

Twee dagen? Niet zo gek

Het streven van Sportservice Doetinchem is dat ouderen twee keer per gaan sporten. 'Dat vind ik helemaal niet zo'n gek streven, ik ben daar wel voor', aldus coach Lia Peters. 'Er zijn mensen die heel weinig tot niks aan sport doen, die lopen alleen af en toe met het hondje, dus daarom vind ik het wel echt belangrijk.'

Van Kleef heeft een duidelijke visie over wanneer de twee dagen sport per week ingaan. 'De planning is dat we begin volgend jaar in elke wijk twee keer per week bewegen.'