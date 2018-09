Daar gaan we weer: dinsdag kan het 30 graden worden

ARNHEM - De zomer weet van geen ophouden. Komende dinsdag kan het lokaal 30 graden worden, zegt weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup.

Het gaat dan om de omgeving van Nijmegen. In de Achterhoek kan het 29 graden worden, verwacht Van Gendt. 'Dus tropische waarden. Dat is wel bijzonder in deze tijd van het jaar.'

Deze zaterdag wordt het 19 à 20 graden, vrij normale temperaturen voor medio september. De zon schijnt geregeld en het blijft op de meeste plaatsen droog.

Zondag zitten we al op zo'n 22 graden. Maandag stijgt het kwik naar 24 à 25 graden. Na de hete dinsdag blijft het nog zeker enkele dagen vrij warm, zegt Van Gendt.

Luister hier naar Britta van Gendt: