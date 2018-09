Huissense wijk is overlast spuugzat: 'Het lijkt hier wel een getto'

Veel bewoners hebben Omroep Gelderland de afgelopen week te woord gestaan. Vrijwel allemaal blijven ze liever anoniem. Is de angst dan zo groot? Ja, zegt een vrouw die dicht bij de bunker woont. 'Ik houd mijn ramen het liefst heel.'

Een Huissenaar laat ons binnen en begint te praten over de bunker. 'Het loopt de spuigaten uit', zo zegt hij. De man heeft pakken papier vol met brieven, klachten en meldingen. De gemeente en politie grijpen volgens hem nauwelijks in. In de tuin laat de man een knuppel zien, voor als het misgaat. Brandjes, geluidsoverlast, drugsoverlast en vandalisme: 'Het houdt niet op', vertelt hij.

'Met 100 of 120 over de Nielant'

'De hele buurt spreek er inmiddels schande van. Ze scheuren met 100 tot 120 kilometer per uur over de Nielant. Wij houden ons hart vast, er gaat een keer wat gebeuren', vertelt een man die achter de bunker woont. 'Het komt van de school en Arnhem-Zuid af, je ziet het gewoon verzamelen.' Volgens de bewoners is het de ene periode rustiger dan de andere. Op dit moment zou er sprake zijn van een flinke piek. 'Het zijn twee tot drie groepen. Veel van de jongeren zijn wel voor rede vatbaar', vertelt een buurtbewoner. Maar er zitten dus ook de nodige rotte appels tussen.

Colin, die namens de jongeren het woord neemt, reageert koel. 'Wij zitten negen van de tien keer rustig. Ze kijken de verkeerde groep erop aan', vertelt hij. Toch kennen de jongeren elkaar bijna allemaal. 'We zeggen wel van: goh, waarom heb je dat nou gedaan? Of: was dat nou wel zo'n slimme actie', zegt Colin. Hij vraagt buurtbewoners die overlast ervaren om eens langs te komen. 'We gooien heus geen steen naar je hoofd.'

Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video



'Eenden met vuurwerk bekogelt'

Lang niet alle bewoners zien een gesprekje met de jongeren zitten. 'Met oud en nieuw is er nog een ouder stel achtervolgd. Die spraken de jongeren aan op het feit dat ze eenden met vuurwerk bekogelden', vertelt een bewoner. 'Bij de bunker moet je niet komen. Dat durf je ook niet, als gewoon burger zijnde', voegt een ander toe.

Inmiddels is wethouder Aart Slob (Jeugdhulp) met de zaak bezig. De komende twee weken gaat de gemeente de wijk door om gesprekken te voeren met buurtbewoners. 'Vandaar uit zullen we samen met de inwoners gaan kijken wat er nodig is', vertelt Slob.

'Probleem verplaatsen

Bewoners pleiten inmiddels veelal voor een sluiting van de bunker. Jongeren zien graag een jongerencentrum terugkomen. De Jip, het oude centrum voor de jeugd, is namelijk gesloten. 'Met het sluiten verplaats je het probleem alleen', besluit Colin.