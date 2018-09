Lain Barbier kijkt 'happy' terug op The Voice Senior

ARNHEM - 'Geloof me, I'M A HAPPY MAN!!' Met deze enthousiaste kreet kijkt Lain Barbier op Facebook terug op zijn deelname aan het muziekprogramma The Voice Senior. Daar strandde de Arnhemmer in de halve finale van deze jacht naar senior-talent.

Het was blijkbaar geen makkelijke keuze voor de coaches die de kandidaten beoordelen. Maar de concurrent van Barbier kwam net iets authentieker over, zo was het oordeel.

De finale van het programma is dan voor de 65-jarige Arnhemmer niet weggelegd. Barbier berust daar in. 'Met opgeheven hoofd kan ik jullie melden dat ik echt alles heb gegeven om verder te komen en nooit had gedacht zo ver te komen. Het is wat het is.'



De Arnhemse zanger zegt vanaf de eerste auditie met volle teugen te hebben genoten van het programma. 'Iedereen ontzettend bedankt voor de support en aanmoedigingen. Ook al de mensen van Talpa die mij altijd met alle respect hebben behandeld wil ik bij dezen bedanken.'



Barbier maakte rond 1980 furore met de band Turbo. Ook was hij actief bij de Nederlandse rockbands Turbo, Diesel en No Exqze en deed veel sessiewerk met onder andere Candy Dulfer en leden van Golden Earring. Op het moment zingt hij ook bij de bands More Than Blues, Jukebox Heroes en Lain’s Workout.