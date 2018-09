NEC'er Labylle: dit mag ons niet gebeuren

NIJMEGEN - NEC-verdediger Leroy Labylle baalde flink van het puntenverlies tegen Jong PSV (4-4).

"Een beetje een rare wedstrijd. We begonnen goed en waren dominant, maar na 2-0 voor kwamen er twee doelpunten tegen. En toen kwamen we in een moeilijke situatie."

De linksback zag dat het uitvallen van Jonathan Okita vlak voor rust een breekpunt was. "Ja, het is wel een moment. Een teammaat die op de grond ligt, dat is nooit leuk. En daarna dus meteen die twee doelpunten tegen. Na rust eigenlijk hetzelfde. We waren weer dominant, maar krijgen toch weer twee doelpunten tegen. In de slotfase liep iedereen naar voren, ik gaf ook nog wat voorzetten en daar werd uit gescoord."

"Deze competitie kan alle kanten op. Maar met onze ploeg, met al die ervaring en met deze sfeer in het stadion, mag ons dit niet gebeuren. We gaan ons erop focussen dat we niet weer deze zelfde fouten maken."