Arnhemmer niet vervolgd voor seksafspraak met 10-jarig meisje

ARNHEM - De Arnhemmer die probeerde een seksafspraak te maken met een 10-jarig meisje uit Haarlem wordt daar niet strafrechtelijk voor vervolgd.

De man werd in januari ontmaskerd in een uitzending van Undercover in Nederland, van programmamaker Alberto Stegeman. Daarin was te zien hoe de man via Instagram een seksafspraak probeerde te maken met de 10-jarige Charissa uit Haarlem. In de woning van het meisje werd hij echter geconfronteerd door Stegeman. Vervolgens werd hij gearresteerd door de politie.

De man was in de uitzending onherkenbaar gemaakt, maar werd toch herkend door een vrouw uit Arnhem. Zij plaatste een herkenbare foto van de man op Facebook. Dat bericht werd meer dan 50.000 keer gedeeld. In de wijk waar de man woonde ontstond veel onrust, waarna de man zijn woonplaats Arnhem ontvluchtte. Ook verloor de man zijn baan bij een bedrijf in Huissen.

Niet strafbaar

Advocaat Mark Jan Bouwman noemde de actie van zijn cliënt eerder 'juridisch niet strafbaar', omdat hij niet met een 10-jarig meisje aan het chatten was maar met volwassen medewerkers van Undercover in Nederland. Dat is volgens het Openbaar Ministerie inderdaad niet strafbaar en daarom wordt de man niet vervolgd voor grooming (digitaal kinderlokken).

Ouders zijn teleurgesteld

De 10-jarige Charissa maakt het goed. Zij en haar ouders zijn op de hoogte gesteld van de beslissing van het OM. Vader Ricardo: 'We hadden graag meer straf voor hem gewild, maar iedereen weet nu hoe hij er uit ziet. Dat is ook belangrijk, want nu is het voor hem moeilijker om met kinderen in contact te komen.'

Bij een huiszoeking in de woning van de man werd kinderporno aangetroffen. Daar wordt de Arnhemmer wel voor vervolgd, wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet bekend.

