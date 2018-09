De Gier vindt dat NEC de wedstrijd moet killen

NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier zag veel misgaan bij NEC tegen Jong PSV.

"We kwamen op het goede moment met 2-0 voor, omdat PSV toen al beter in de wedstrijd kwijt. Dan het voorval met Okita en dan is de concentratie weg, de focus, de organisatie. De 2-1 is een cadeautje met een bal die we zo door de as weggeven. En dan ook de 2-2, dan krijgt PSV een bepaald geloof. Na de rust scoort PSV uit twee momenten uit het niets, waarbij we in de organisatie niet goed staan. Ze lagen er allebei meteen in."

De trainer greep vervolgens in. "We hebben vreemd genoeg een aanvaller met Darri gewisseld voor een verdediger, Kvida. Brahim ging wat teveel naar binnen en we wilden het veld juist breed houden. Dan valt de 3-4 na een voorzet van Leroy Labylle via Ole Romeny bij de tweede paal en dan hebben we de mazzel dat we in de laatste seconde van de te korte blessuretijd 4-4 maken. Zuur dat we twee keer bij thuiswedstrijden twee punten laten liggen. Dan moet je die wedstrijden killen, want we hebben twee keer een 2-0 voorsprong verspeeld. Maar ik ben wel blij met het getoonde karakter. En in deze competitie zullen we iedere wedstijd aan de bak moeten. Dat is vandaag weer gebleken en dat zal voorlopig niet anders zijn."