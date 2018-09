Zoekactie naar verwarde drenkeling levert niets op

ANGERLO - Hulpdiensten hebben vrijdagavond bij de IJssel bij Doesburg gezocht naar een verwarde man. Er werd gevreesd dat een man het water in was gegaan.

De man zou eerder op de dag in verwarde toestand van huis zijn vertrokken. Zijn auto werd vrijdagavond gesignaleerd bij een fietspad dat naar de IJssel loopt. Om uit te sluiten dat de man het water in is gesprongen startten de hulpdiensten een grote zoekactie. Daarbij werd een politiehelikopter met warmtecamera ingezet, maar er werd ook gezocht met speurhonden en een duikteam.

Vooralsnog is niemand aangetroffen. Rond 22.30 werd de zoekactie gestaakt.