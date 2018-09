Meningen over de wolf lopen (ook bij de politiek) sterk uiteen

UDDEL - Nu de wolf zijn voorzichtige intrede doet in Nederland, rijst de vraag hoe we om moeten gaan met het dier. Politieke partijen gingen tot voor kort de discussie uit de weg, maar nu het onderwerp belangrijker wordt worden partijen gedwongen na te denken over de toekomst van het roofdier in Nederland.

SP-Statenlid Astrid Vollebregt vindt dat de mens ver van de natuur af is komen te staan. 'We weten zo weinig meer van de natuur, dat de mens bang is voor de wolf. Er zijn extreme opvattingen, sommigen zijn bang voor het dier. Een ander wil hem als huisdier.'

CDA-Statenlid Harold Zoet vindt het goed dat de politiek er over spreekt. 'Het beeld dat wij ze af willen schieten klopt niet. Maar we willen het wel hebben over hoe we het aantal gaan beheren. De wolf geniet nu nog een beschermde status in Europa. Maar of dat houdbaar is, daar moeten we het nog eens over hebben.'

VVD-Statenlid Bert van Bijsteren twijfelt aan de veiligheid voor mens en dier. 'Er wordt voor het gemak uitgegaan van een gezonde roedel wolven, maar wat doen ze als ze een ziekte oplopen? Welke risico's brengt dat met zich mee? Er zijn nog genoeg vragen waarover ik mijn twijfels heb of daar wel goed over nagedacht is zoals: Wat is het effect op landbouwers en veetelers?'

Wat moeten we met de wolf?

'Die wolf die komt er. Dat bepaalt hij zelf', aldus Vollebregt. 'Je moet juist natuurgebieden met elkaar verbinden om te voorkomen dat de wolf geen kuddes schapen tegenkomt en daar enorme schade aanricht. Maar dat idee is gedwarsboomd door voormalig staatssecretaris Henk Bleker van het CDA. Ik loop nog paars aan als ik hem zie.'

'Ik ben trots op Bleker dat hij dat besloot. We moeten die weilandjes in het westen niet verwarren met de natuur die wij hier hebben', zegt Harold Zoet van het CDA. 'De wolf was in 1800 in Nederland en toen hebben we hem verdreven. Hij is niet voor niets uitgeroeid, omdat het een bedreiging was voor de boeren.'

Zoet: 'Ik heb zelf paarden en leef dicht bij de natuur. Ik heb ervaring hoe het zit met de risico's. We hebben al miljoenen euro's gestoken in ecoducten, waardoor de wolf veilig in de natuur kan lopen. De voorstellen die Astrid doet zijn prachtig, maar denk eerst goed na voor je al die beesten hier naartoe haalt. Hij komt hier niet naartoe omdat het een prachtig land is, maar omdat de populatie zo explosief gegroeid is de laatste jaren.'

'Wij hebben fantastische natuur in de provincie, maar het is ook belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de natuur.' Dat zegt Bert van Bijsteren van de VVD. Ik ben er niet gerust op dat de wolf mensen werkelijk ongemoeid laat. Laten we eerst eens goed onderzoeken hoe het met de risico's zit.'

Schade door de wolf

Een nadeel van zijn komst, is dat hij veel schade aan kan richten aan vee en gewassen. Jeanet Hulshof is bioloog en onderzoekt in haar vrije tijd uitwerpselen van wolven. 'Afgelopen zomer was ik in Zuid-Frankrijk en trof daar uitwerpselen met alleen maar bessen aan, het waren beslist uitwerpselen van een wolf. Hij eet dus niet alleen vee, maar ook gewassen en bessen. Het blijft een roofdier die moet overleven, maar dit had ik nog nooit meegemaakt.'

De politiek is het erover eens dat een schadebedrag uitgekeerd moet worden aan zowel boeren als particulieren, die schade ondervinden van de wolf. 'We moeten goed met elkaar afspreken wat we willen vergoeden', zegt Zoet. VVD,CDA en SP zien dat de schadevergoedingfondsen alleen voor zakelijke gebruikers zijn. Particulieren maken geen aanspraak op deze pot. 'Moeten we daar ook niet eens naar kijken en nieuwe afspraken over maken?'