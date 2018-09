Gedoogsituatie bij afvalbedrijf Vink zorgt voor veel vraagtekens bij Statenleden

ARNHEM - Hoe kan het dat de situatie bij afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld zes jaar is gedoogd? Ondanks de diverse overtredingen die de provincie Gelderland heeft vastgesteld? De PVV-fractie van de Gelderse Staten wil antwoord op deze vragen en diende vandaag schriftelijke vragen in. Na een rondgang van langs diverse Statenfracties wordt duidelijk dat de partijen niet vooraf zijn ingelicht over de problematiek rondom de kunstgrasopslag bij het afvalbedrijf.

Onderzoeksprogramma Zembla constateerde dat afvalbedrijf Vink al meer dan een jaar de regels overtreedt en dat de provincie die toezicht houdt de situatie gedoogt. Vink slaat teveel kunstgrasmatten op en komt de verplichtingen om deze te recyclen niet na.

Marjolein Faber, fractievoorzitter van de PVV, vraagt zich af waarom de provincie de situatie bij Vink heeft gedoogd. 'Er zijn meerdere overtredingen geconstateerd bij Vink in de afgelopen jaren. Waarom zijn er geen sancties opgelegd? Als we niet handhaven, hoeven we ook geen regels op te stellen. Dat gedeputeerde Connie Bieze hier steken heeft laten vallen lijkt me duidelijk', zegt Faber.

Volgens de woordvoerder van de provincie werd de situatie gedoogd, omdat er geen gevaar was voor de volksgezondheid en het milieu. 'Bij het verstrekken van de gedoogbeschikking zijn strikte voorwaarden gesteld. Ondertussen werd er aan een definitieve vergunning gewerkt', zegt de woordvoerder.

'Situatie is uit de hand gelopen'

Faber vraagt zich af hoe het komt dat de provincie keer op keer niet durft door te pakken. 'Is het lankmoedigheid of gaat het om economische belangen? Op het moment dat een bedrijf willens en wetens verkeerd bezig is, kun je geen gedoogbeschikking afgeven. De situatie bij Vink is totaal uit de hand gelopen.'

Ook de andere partijen hebben veel vraagtekens bij de gang van zaken. Gisteren vroeg de SP al een debat aan bij de provincie. Statenlid Paul Kusters vindt dat de provincie veel te goed van vertrouwen is. 'Afval is keiharde handel. Wij moeten veel scherper zijn op wat er gebeurt met onze afvalstromen.' Kusters wil net als Pieter Plug van ChristenUnie dat de discussie ook gevoerd gaat worden over wat we met de kunstgrasmatten aanmoeten. Plug: 'Er worden zoveel kunstgrasvelden aangelegd en nu blijkt dat we met een grote afvalberg komen te zitten. Daar maak ik me zorgen over.'

Kunstgrasprobleem aanpakken

De woordvoerder van gedeputeerde Bieze wijt de langdurige gedoogsituatie aan de ambtelijke molens die langzaam werken. De provincie erkent dat er wat moet gebeuren aan het kunstgrasprobleem. 'De vraag naar kunstgrasvelden blijft toenemen. Gemeentes verstrekken hier ook subsidies voor. Maar als de velden worden opgeruimd, blijkt dat er te weinig recyclemogelijkheden zijn. Hierdoor wordt er te veel opgeslagen. We willen bedrijven meer ruimte geven om meer te kunnen recyclen. Daar zullen vergunningen voor moeten worden uitgebreid.'

Gedeputeerde Staten komen dinsdag met een brief waar de zaak wordt uitgelegd. 26 september volgt een debat.

