Wilfred is bang: 'Je wordt bedreigd in je eigen woning, de plek waar je je veilig voelt'

Wilfred was woensdagavond met zijn vriendin op de schapenmarkt in Oldebroek. 'Het was een gezellig feestje, maar we kwamen een paar mensen tegen die ons niet mogen. 's Avonds kregen we een steen door de ruit. Een dag daarna wordt de boel in brand gestoken, dat maakt me wel bang. Je wordt bedreigd in je eigen woning, de plek waar je je veilig voelt.'

Buurtbewoners geschrokken

Wilfred en zijn vriendin brachten de nacht door in een hotel nadat donderdagavond brand werd gesticht in hun woning aan de Berberisstraat in Wezep. De politie concludeert na sporenonderzoek dat de brand is aangestoken.

De brand zorgt voor onrust bij buurtbewoners. 'Mijn moeder woont hiernaast', zegt een man. 'Het kwam wel echt bij haar binnen, het is echt heftig.' Een buurtbewoonster vindt het verschrikkelijk voor Wilfred en zijn vriendin. 'Zulke jonge mensen en dat dit ze overkomt. Dat vind ik heel erg.'

Weg uit Wezep

Wilfred zegt zelf dat het misschien iets te maken heeft met zijn verleden, waarin hij werd beschuldigd van seksueel misbruik. 'Maar dat is nooit bewezen en de zaak is geseponeerd. Daarmee is de kous afgedaan.'

Wilfred en zijn vriendin willen het liefst zo snel mogelijk weg uit Wezep, omdat niet duidelijk is wie achter de brandstichting zit.

