Wageningen saneert ernstig vervuilde tuinen; bewoners opgelucht Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - In opdracht van de gemeente is maandag in de Veerstraat in Wageningen begonnen met de sanering van een groot aantal ernstig vervuilde tuinen.

In de tuinen werd vorig jaar een grote concentratie lood en kankerverwekkende PAK's (aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen. Bij de bewoners ontstond gelijk grote onrust, waarna de gemeente en de Woningstichting besloten de grond te gaan saneren. Kosten: meer dan 250.000 euro. Veel overlast Hoewel de sanering - zeker vanaf het einde van de week - met veel overlast gepaard gaat, zijn bewoners opgelucht dat er eindelijk wat gebeurt aan de bodemvervuiling. 'Ik heb een dochtertje van drie en wil dat ze hier veilig in de tuin kan spelen', zegt Mechteld Lureman. 'Dat er straks een laag zand ligt waar ze lekker onbezorgd op kan spelen, daar ben ik heel blij om.' Verslaggever Vera Eisink was maandagochtend bij de start van de sanering: 'Wij wisten van niks' Toch steekt het bewoners dat het zo lang heeft moeten duren voordat er actie ondernomen werd. 'Wij zijn in eerste instantie nooit op de hoogte gesteld door de gemeente', weet Mechteld. Het zou bij de gemeente namelijk al veel langer bekend zijn dat de bodem verontreinigd is. 'Maar wij wisten van niks', aldus Mechteld. Ze staat momenteel weer in goed contact met de gemeente en de Woningstichting, maar weet wel dat het toch weer een roerige periode wordt. 'De afgelopen weken hebben we alles weg moeten halen uit onze tuinen. Planten, bankjes, stoelen. Dat soort dingen. En de tuinen mogen we niet in, dat zal wel even behelpen worden.' Kale tuin Wat voor Mechteld en de andere bewoners uiteindelijk rest is een kale tuin. 'We krijgen per vierkante meter wel een paar euro vergoeding om nieuwe planten aan te schaffen.' Grote zaken, zoals schuttingen, terrastegels, tuinhuisjes, beplanting en dergelijke, worden door de aannemer verwijderd. De tuinen zullen door de aannemer uitgegraven worden en zullen worden opgevuld met een laag zand van bijna een meter hoog. De verwachting is dat de werkzaamheden eind oktober zijn afgerond. In totaal gaat het om de tuinen van twaalf woningen die volledig zullen worden leeggehaald en uitgegraven. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52