Blauwe tomaten, appels die op peren lijken... je koopt het in Arnhem

ARNHEM - Kromme komkommers, appels die op peren lijken en misschien zelfs blauwe tomaten. Vrijwilligers van organisatie De Blauwe Tomaat gaan met een SRV-wagen dit soort groente en fruit verkopen in Arnhemse wijken.

Loes van der Meulen is kartrekker van dit project. Zij heeft met haar organisatie onder meer via crowdfunding en subsidies alles bij elkaar 50.000 euro bij elkaar gehaald om te kunnen starten. Hiervan hebben zij onder meer de SRV-kar gekocht.



Het gaat om producten die anders niet verkocht worden, bevestigt Van der Meulen in het radio-programma Arnhem Aktueel. Haar doelgroep is heel divers. 'Veel mensen zijn tegen voedselverspilling.' Maar ook wie een smalle beurs heeft, kan bij haar wagen terecht. 'Wij willen de groente verkopen tegen lage prijzen', vertelt ze.

'Gekke groenten zijn lekkerder'

De groente koopt ze in bij kwekerij De Stokhorst in Groessen. 'Dat zijn groenten die niet in de supermarkt kunnen worden verkocht. Maar die zijn wel lekkerder, misschien juist omdat ze er zo raar uitzien.'



Met supermarkten werkt De Blauwe Tomaat nog niet samen. 'Dat is voor hen lastiger, omdat hun naam er vaak nog op staat. Ook doen ze zelf al veel met afgeprijsde artikelen op de laatste dag. En wij houden ons ook gewoon aan de houdbaarheidsdatum.'

'Er zit een knobbeltje op'

Ook vindt Van der Meulen het sympathiek om de groente zelf bij de boer te halen. 'Dat zijn verse producten met een geweldige kwaliteit. Alleen zit er een knobbeltje op of is de vorm wat anders.



Wie wil weten waar de SRV-wagen komt de staan, kan kijken op de Facebook-groep van de Blauwe Tomaat.