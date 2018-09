Waarom boeit de ene spreker en zit iedereen bij de andere te gapen?

'Dat we kunnen praten is het belangrijkste verschil met alle andere dieren', zegt hoogleraar antieke retorica Bré Breij. 'Dan is het best belangrijk om je daar een beetje in te bekwamen.' Samen met neerlandica Yvette Linders start zij het kenniscentrum voor retorica; welsprekendheid.

Volgens Breij roeren we ons mondje steeds meer, maar niet altijd op een even goede manier. 'Het is belangrijk om zelf welsprekend te zijn om anderen te overtuigen, om gehoord te worden. Maar het is ook belangrijk om er verstand van te hebben om op die manier goed te kunnen interpreteren wat de ander zegt en goed te kunnen luisteren tussen alle alternatieve waarheden en feiten door.'

Geen ego

Een voorbeeld van een welbespraakt mens vindt ze de Nijmeegse burgemeester Bruls. 'Hij zet zijn ego op zij en stelt zich helemaal in dienst van zijn publiek.' Bruls is gevleid. 'Ik hou ervan in het openbaar te spreken en daar ook iets van kunst in te leggen. Ik wijzig ook op het laatste moment mijn verhaal nog als ik de sfeer op locatie heb geproefd en mensen heb gesproken. Ik denk dat het belangrijk is dat je heel erg jezelf blijft. En ik hou ervan om mensen even op het verkeerde been te zetten of een grapje te maken. Dat werkt goed om de aandacht vast te houden.'

Kunstje

Welsprekendheid is volgens de hoogleraar niet alleen belangrijk voor professionele sprekers. 'Iedereen kan er zijn voordeel mee doen. Dat levert ons een mooie, zuivere discussie op waar het meer gaat om de inhoud dan om het tegen elkaar aanschoppen.' Dat is helemaal in het straatje van burgemeester Bruls. 'Welbespraaktheid is niet alleen een kunstje. Het is ook alle argumenten goed naar voren brengen. Dus retorica is ook een pleidooi voor nuance en tegen polarisatie en daar ben ik heel erg voor.'

Bruls werkte vrijdag dan ook met enthousiasme mee aan de officiële start van het kenniscentrum voor retorica Peitho op de Radboud Universiteit. De onderzoekers van het centrum gaan alles onderzoeken wat met welsprekendheid te maken heeft en die kennis verspreiden.