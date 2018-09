Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drugspand gaat drie maanden op slot Foto: Pixabay

KOOTWIJKERBROEK - De burgemeester van Barneveld heeft een drugspand gesloten. In het gebouw aan De Standerd in Kootwijkerbroek was een wietplantage met ruimte voor meer dan 1000 planten ingericht.

De plantage werd op 18 juli ontdekt op bedrijventerrein Puurveen in Kootwijkerbroek. De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden. Daarnaast heeft burgemeester Asje van Dijk besloten het pand drie maanden te sluiten. De burgemeester heeft die bevoegdheid op basis van de wet Damocles. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het gevaar voor de openbare orde rondom de kwekerij wordt weggenomen. Vanwege de slechte installaties lag volgens de gemeente bij dit pand brandgevaar op de loer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52