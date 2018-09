Liveblog: NEC op jacht naar de openingstreffer tegen Jong PSV

NIJMEGEN - NEC won al drie keer op rij en wil die goede serie een vervolg geven thuis tegen Jong PSV. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

20.00 NEC gaat van start, in het groen dus.

19.53 Het is Maatschappelijke week bij NEC en dus spelen de Nijmegenaren vanavond in speciale groene shirts.

19.50 Eric Meijers analyseert namens Omroep Gelderland dit seizoen NEC. Hij woont om de hoek van het stadion en is vandaag aanwezig bij de wedstrijd tegen Jong PSV. Volgende week vrijdag zit hij in het programma De Week van Gelderland.

19.45 Jozef Kvida ging op pad met Jong Tsjechië en is nu zijn basisplaats kwijt.

19.35 Tom Overtoom is behoorlijk lenig, zo toont de middenvelder in de warming up.

19.33 Brahim Darri is vandaag 24 geworden. Gaat hij dat vieren met zijn eerste doelpunt voor NEC?

19.29 De warming up is volop bezig.

19.16 Het veld in De Goffert ligt er prima bij.

19.14 Het is tot dusverre iedere keer spannend tot aan de laatste seconde bij wedstrijden van NEC. Dat hoeft niet per se van trainer Jack de Gier: "Winnen is het belangrijkste en als dat met mooie cijfers kan, is dat meegenomen. Dan word ik ook iets minder grijs, denk ik", zei hij gisteren.

19.10 En op het moment dat er een beloftenteam langs komt in Nijmegen, hangt dit spandoek er ook standaard.

19.08 Gezelligheid buiten De Goffert.

19.00 Op Randy Wolters na is iedereen fit. De nieuwe Belgische aanwinst Mike Trésor Ndayishimiye (foto) is nog niet speelgerechtigd.

18.55 Dit zijn de elf die het gaan doen namens NEC:

Alblas; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

18.53 Vorig seizoen won NEC thuis met 2-0 tegen Jong PSV. In Eindhoven werd een 3-1 voorsprong verspeeld, de eindstand was toen 3-3, mede door fouten van Joshua Smits. De doelman werd vervolgens gepasseerd en kwam nooit meer in actie voor NEC.