Geknoei NEC leidt tot een 4-4 gelijkspel tegen Jong PSV

NIJMEGEN - NEC verspeelde thuis een 2-0 voorsprong tegen Jong PSV. Maar het werd toch nog 4-4 in de slotseconden.

93e: In de slotseconden toch nog de 4-4 van invaller Kvida. foto: Broer van den Boom

92e: De Gier kan hier toch onmogelijk tevreden over zijn.

90e: Hele matige vrije trap van Achahbar, hoog over.

85e: Spanning terug, Romeny rondt een voorzet van Labylle af: 3-4.

83e: Het lijkt helemaal nergens meer op. Ook Tom Overtoom kan de lijnen niet meer uitzetten.

81e: Ramselaar schiet van afstand raak, het is klaar hier: 2-4

80e: Josef Kvida komt erin voor Darri, Labylle schuift door naar linksbuiten.

77e: Eric Meijers zou de matig spelende Sanniez vervangen door een middenvelder en Bossaerts naar rechts zetten, achterin één tegen één dus.

73e: Geknoei achterin bij NEC, Ramselaar profiteert ervan. Van 2-0 naar 2-3.

71e: Aardige aanval, maar Romeny heeft geen geluk bij het afronden.

69e: Leroy Labylle is zoals alle wedstrijden weer één van de beteren bij NEC.

65e: Verreth is weer gevaarlijk, Alblas is paraat.

63e: Invaller Romeny speelt vol passie, maar is nog niet gelukkig in zijn acties.

60e: Darri schiet hoog over na een uitstekende pass van Achahbar.

54e: Geknoei achterin bij NEC, Verreth verschijnt voor Alblas,die dapper ingrijpt.

52e: Het oogt toch weer beter na de rust. En koploper Go Ahead staat achter, dus NEC zou er voorbij kunnen. Maar dan moet er hier wel worden gewonnen.

48e: Eric Meijers vindt dat NEC aardig uit de kleedkamer is gekomen. "Rustig blijven, maar ze moeten iets meer grip krijgen op het middenveld. Achahbar moet tussen de linies blijven, hij is een 9½, geen 10 en geen 9."

46e: Dit was toch het breek[punt, het uitvallen van Okita vlak voor rust. foto: Broer van den Boom

45+4: En daar is de 2-2, oud NEC'er Piroe pegelt de bal in de kruising: 2-2.

45+2: Dom balverlies van Terry Sanniez en dat wordt afgestraft door Verreth met een van richting veranderd schot.

45e: Het gaat niet goed met Okita. Hij moet eraf en Ole Romeny vervangt de onfortuinlijke vleugelspits.

42e: Prachtige diepe bal van Joey van den Berg, maar Okita komt er net niet aan en raakt wel geblesseerd bij een botsing.

39e: Helemaal verdiend is het niet in deze fase, maar Braken kopt NEC naar 2-0. Zijn vijfde treffer al dit seizoen. foto: Broer van den Boom

38e: "PSV neemt het over, NEC komt er voetballend even niet aan te pas", constateert Eric Meijers.

34e: Hij is international en was basisspeler in het kampioenselftal van PSV, maar Ramselaar nu dus bij Jong PSV. Af en toe toont hij wel zijn klasse.

30e: Eric Meijers waarschuwt NEC: "Ze doen even wat minder in de arbeid en laten de bal dan door de linies heen spelen. NEC wordt nu iets te makkelijk."

29e: Uitstekende aanval Jong PSV met een hoofdrol voor Ramselaar, maar hij stuit op Norbert Alblas.

25e: Jack de Gier kan tevreden zijn, al mag het rendement wat hoger.

20e: NEC blijft volkomen dominant, al zijn er nu minder kansen.

15e: Eric Meijers is gecharmeerd van Jonathan Okita, die voor veel dreiging zorgt: "De beste aankoop van NEC dit seizoen, speler met een hoog rendement. Hij heeft een kwaliteit die NEC ontbeerde.

10e: En daar is de volkomen logische 1-0. Goed werk van Jonathan Okita, knap afgewerkt door Sven Braken.

9e: NEC had al op 1-0 moeten en kunnen staan, grote kansen voor Achahbar en Darri.

6e: Darri ramt met links tegen de kruising.

3e minuut: NEC pakt meteen het initatief.

20.00 NEC gaat van start, in het groen dus.

19.53 Het is Maatschappelijke week bij NEC en dus spelen de Nijmegenaren vanavond in speciale groene shirts.

19.50 Eric Meijers analyseert namens Omroep Gelderland dit seizoen NEC. Hij woont om de hoek van het stadion en is vandaag aanwezig bij de wedstrijd tegen Jong PSV. Volgende week vrijdag zit hij in het programma De Week van Gelderland.

19.45 Jozef Kvida ging op pad met Jong Tsjechië en is nu zijn basisplaats kwijt.

19.35 Tom Overtoom is behoorlijk lenig, zo toont de middenvelder in de warming up.

19.33 Brahim Darri is vandaag 24 geworden. Gaat hij dat vieren met zijn eerste doelpunt voor NEC?

19.29 De warming up is volop bezig.

19.16 Het veld in De Goffert ligt er prima bij.

19.14 Het is tot dusverre iedere keer spannend tot aan de laatste seconde bij wedstrijden van NEC. Dat hoeft niet per se van trainer Jack de Gier: "Winnen is het belangrijkste en als dat met mooie cijfers kan, is dat meegenomen. Dan word ik ook iets minder grijs, denk ik", zei hij gisteren.

19.10 En op het moment dat er een beloftenteam langs komt in Nijmegen, hangt dit spandoek er ook standaard.

19.08 Gezelligheid buiten De Goffert.

19.00 Op Randy Wolters na is iedereen fit. De nieuwe Belgische aanwinst Mike Trésor Ndayishimiye (foto) is nog niet speelgerechtigd.

18.55 Dit zijn de elf die het gaan doen namens NEC:

Alblas; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

18.53 Vorig seizoen won NEC thuis met 2-0 tegen Jong PSV. In Eindhoven werd een 3-1 voorsprong verspeeld, de eindstand was toen 3-3, mede door fouten van Joshua Smits. De doelman werd vervolgens gepasseerd en kwam nooit meer in actie voor NEC.