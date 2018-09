Armeense romans gezocht!

.

Ik heb een hele lieve Armeense buurvrouw, die altijd voor andere in de weer is. Ze zit momenteel niet zo lekker in haar vel en ik vroeg haar wat ze doet om te ontspannen. Ze leest graag romans, geschreven in het Armeens. Ze heeft er momenteel vijf maar deze kent ze onderhand uit haar hoofd. Ik zou haar graag nieuwe geven.

Weet u waar deze romans te koop zijn of heeft u zelf nog romans liggen? Reageer dan hieronder!