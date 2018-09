Zo gaan ze in Duitsland om met de wolf

Het begon met een paartje dat rond 2000 vanuit Polen het land binnentrok. Daarna verspreide het dier zich met succes over Duitsland. De schattingen van hoeveel wolven er zijn variëren. De officiële wolvenmonitor van Duitsland van november 2017 schat dat er ongeveer 650 wolven in Duitsland zijn, verdeeld over zestig roedels. Elk roedel heeft tussen de drie en elf dieren.

Terugkeer roept vragen op

In de deelstaat Saksen-Anhalt zijn sinds 2008 wolven gevestigd. 'Mensen reageren op de terugkeer met vragen als: Kan ik het bos in of Hoe voorkom ik dat mijn dieren worden aangevallen?', vertelt Julia Kamp van het Wolfskompetenzzentrum in de deelstaat Saksen Anhalt waar de wolf sinds 2008 terug is.

Het centrum houdt de wolven in de gaten. Het doet onderzoek bij wolvenaanvallen op vee en geeft publieksvoorlichting. Deze week is een groep van 25 Nederlanders op bezoek. Ze willen meer leren over de Duitse aanpak, maar ook hoe je sporen herkent en hoe je die vastlegt.

'Het is toch vooral het verhaal van roodkapje, waar mensen de wolf van kennen', zegt Kamp. 'De meeste mensen hebben te weinig kennis van het dier en zijn daarom bang. Daarom is het Wolfskomperenzzentrum er om mensen kennis te geven over de wolf.'

Stroomdraden en honden tegen wolf

Hoewel reeën en ander wild voornamelijk op het menu staan van de wolf, komen in Duitsland ook aanvallen voor op vee. Voor schapenhouder Joachim Rohloff is de terugkeer van de wolf geen sprookje meer. De afgelopen jaren werden zijn kuddes verschillende keren aangevallen. 'Je wordt dan natuurlijk woedend. Je werkt en leeft voor die schapen. En dan gebeuren dit soort dingen.'

Inmiddels voert hij naast zijn schapen ook dagelijks zijn Pyreneese berghonden die de kuddes nu bewaken. 'Sinds de honden er zijn, zijn er ook geen succesvolle aanvallen meer geweest. Maar de wolven komen wel regelmatig kijken', zegt hij terwijl op de achtergrond de honden Isegrim en Ibo in de wei liggen.

De wolf is een beschermde diersoort die alleen bij hoge uitzondering bejaagd mag worden. De honden zijn, naast een afrastering waar stroom op staat, hulpmiddelen waarmee de boer de wolf dag en nacht op afstand probeert te houden. De aanschaf van honden wordt deels door de deelstaat vergoed net als gedode dieren.

'Per deelstaat verschillen de vergoedingen en door de subsidie van de staat op bepaalde hondenrassen is de prijs ervan omhoog geschoten', vertelt de schapenhouder die geen fan is van de wolf. Het antwoord op de vraag of hij liever leeft met of zonder wolven is dan ook geen verrassing. 'Zonder wolven natuurlijk. Het is voor ons als schapenhouders een extra belasting.'

Discussie die niet weggaat

Ondanks dat de wolf al 20 jaar in Duitsland zit, lijkt de discussie rondom schade voor boeren niet af te nemen. Die wordt zelfs sterker de laatste tijd. Zaterdag 15 september hebben verschillende agrarische organisaties dan ook een actie tegen de wolf aangekondigd. Er wordt geprotesteerd met grote vuurstapels. Niet alleen in Duitsland overigens, ook in Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië.