Achterhoek wil miljoenen om klappen vergrijzing op te vangen

Er is 200 miljoen euro beschikbaar voor de zogenoemde Regio Deals, bedoeld om regionale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Vanuit alle hoeken en gaten zijn aanvragen voor die miljoenen binnengedruppeld, voor een bedrag van 1,3 miljard. Uit de in totaal 88 aanvragen wordt een aantal voorstellen gekozen die geld voor hun project krijgen.

Pleidooi in Den Haag

Onder deze aanvragers is de Regio Achterhoek. Mark Boumans, voorzitter van de club, mocht bij De Week van Gelderland een pleidooi houden voor zijn aanvraag. De uitzending kwam voor deze gelegenheid vanuit Den Haag.

Bekijk het pleidooi van Boumans hier terug. Tekst loopt verder onder de video:

'Er komt bij ons een grote groep ouderen bij, terwijl de beroepsbevolking in snel tempo afneemt. Er zijn gemeenten in onze regio waar in 2040 de groep mensen die mantelzorg nodig heeft groter is dan het aantal mensen dat dit kan bieden, als zij dat al willen doen', begint Boumans.

Die vergrijzing is een uitdaging. Want hoe houd je werk-, leer-, woon- en leefklimaat op peil als de bevolking die nog werkzaam is afneemt? Om de Achterhoek vitaal te houden, wil Boumans 40 miljoen van het Rijk. Een bedrag dat door andere gelden kan worden aangevuld tot ruim 100 miljoen. Cofinanciering heet dat.

'Mensen zonder baan opleiden'

De voorzitter legt uit: 'Het probleem is grensoverschrijdend; over de grens speelt deze problematiek ook. Daarom zoeken wij de samenwerking, om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt op te leiden voor die groeiende vraag naar vakkrachten. En dat loopt op tot 4 tot 5000 mensen die er per jaar bijkomen.

Tekst loopt verder onder de video:

Mark Boumans. Foto: Omroep Gelderland

Boumans denkt het verschil te gaan maken met zijn project, omdat er de bereidheid is mee te betalen én omdat het geld van de overheid bedoeld is voor de komende jaren. Aangezien de arbeidskrachten nu al worden opgeleid binnen het project, kan dat geld dus direct worden besteed. 'Wij staan klaar' besluit Boumans.

In het voorjaar van 2019 moeten de Regio Deals door de overheid worden gesloten.

