Corsowagens trekken toch weer door Tiel bij betaald Fruitcorso

Die maatregel was nodig, omdat het Fruitcorso al jaren financiële problemen heeft. Zo werd de beveiliging van het parcours een steeds grotere kostenpost. De organisatie kondigde vorig jaar al aan dat het voortaan anders moest. Er werd gesproken over een fruitfestival met een tentoonstelling van stilstaande wagens in plaats van een corso-optocht.

Medewerkers van corsoclub Maas en Waal rijden de wagen naar buiten. Foto: Corsoclub Maas en Waal

Maar uiteindelijk kon de optocht toch worden gehandhaafd. Zaterdag trekken twaalf grote wagens en zes jeugdwagens door Tiel. Bezoekers kunnen dan het eindresultaat van het harde werken aan de corsowagens bewonderen. Dagenlang zijn de corsoclubs bezig geweest met het plakken, prikken of steken van fruit en groenten op de wagens. De spanning stijgt bij de wagenbouwers, want de jury wijst een winnaar aan. 's Ochtends in alle vroegte vertrokken de corsowagens uit onder andere Buren, Culemborg en Wamel.

Beelden uit Culemborg (de tekst loopt door onder de video):

Een van de kanshebbers is corsoclub Buren, dat elk jaar een grote rol speelt bij de verdeling van de prijzen. Vorig jaar won die club het corso voor de elfde keer. Buren gaat de strijd aan met de corsowagens van Buurmalsen-Tricht, Culemborg, Drumpt, Echteld, Geldermalsen, Kerk-Avezaath, Maas & Waal, Maurik, Neerijnen, Tiel en Zoelen.

Het Fruitcorso wordt van 13.30 tot 14.30 uur live uitgezonden bij TV Gelderland. Na het TV Nieuws, vanaf circa 17.15 uur, is een samenvatting te zien.