Jordy Thomassen: 'We willen spektakel bieden'

Jordy Thomassen moet voor doelpunten zorgen en met zijn energie het de fysiek sterke verdedigers van VVV lastig maken. 'Ik kan wel wat gas geven', zegt de in Den Bosch geboren spits. 'Als ik maar kan lopen. Zij zijn vrij statisch. Ik heb ook wel power en fysiek dat ik meebreng in mijn spel. En doelpunten heb ik de afgelopen twee jaar zeker gemaakt.'

Thomassen start voor het eerst. Hij zag het al een beetje aankomen. 'Natuurlijk kriebelt het. Mijn doel was aanhaken bij het eerste elftal en iedereen wil spelen. Dat is mij nu gelukt. Dit is het moment, ik kreeg al steeds meer minuten in de afgelopen wedstrijden.'

VVV zal niet voor de schoonheidsprijs naar Doetinchem komen. De Graafschap wil juist het publiek vermaken. 'We willen vooruit spelen. Met diepte in ons spel. Spektakel bieden.' Serrarens speelt zaterdagavond nu vanaf de linkerkant. 'Wij zijn wel een beetje vergelijkbaar', vindt Thomassen. 'Hij is ook redelijk fysiek en sterk aan de bal. Ik ben iets meer een loper.'

Het duel is van groot belang voor De Graafschap. Een overwinning zou de Superboeren naar de de middenmoot brengen. Bij een nederlaag moet De Graafschap echt pas op de plaats maken onderin. 'Als we winnen ga je volgende week tegen Heracles ook wat rustiger voetballen.'