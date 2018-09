Populaire aquariumvis verdwenen uit Beekbergerwoud

KLARENBEEK - Goed nieuws voor de kamsalamanders, kikkers en libellen in het Beekbergerwoud bij Apeldoorn. De amfibieën en insecten werden jarenlang geteisterd door de zonnebaars. De exoot vreet alles op wat op zijn pad kwam. De populaire vijver- en aquariumvis lijkt nu te zijn verdwenen door de extreme droogte.

Boswachter Wim Niemeyer van vereniging Natuurmonumenten gaat op zoek naar de vis die oorspronkelijk in Amerikaanse wateren leeft. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat met hem mee. Met een groot net slaat Wim op diverse plekken door het water, maar van de vis ontbreekt ieder spoor. Geen van de zonnebaarzen lijkt het grotendeels droogvallen van de poelen te hebben overleefd..





Oerbos komt nooit meer terug

Het Beekbergerwoud was ooit het laatste oerbos van ons land. Er stonden enorme elzen van soms wel drie meter dik. Het sprookjesachtige natte bos werd in 1871 gekapt voor akkerbouw. In 2006 kwam het gebied in handen van Natuurmonumenten. Sindsdien wordt geprobeerd om de bijzondere natuur te herstellen. 'Maar zoals het ooit was, zal het niet meer worden', zegt Niemeyer. 'Daarvoor is te veel gebeurd.'

Zeldzame planten en dieren

Op verschillende plaatsen in het Beekbergerwoud borrelt kwelwater uit de grond. Doordat het natuurgebied in een kommetje ligt, blijft het voedselarme water staan. Zeldzame waterminnende planten- en dierensoorten profiteren hiervan. Ondanks de vroegere landbouw zijn er zelfs nu nog steeds planten uit het oorspronkelijke moerasbos te vinden.

Vlonderpad bedreigd

Het Beekbergerwoud is voor wandelaars toegankelijk dankzij een vlonderpad dat twaalf jaar geleden werd aangelegd. De natte omgeving laat zichtbaar zijn sporen na op de vlonders, waardoor het volgens Niemeijer de vraag is of het gebied in de toekomst toegankelijk kan blijven. 'Op termijn moeten de planken vanwege de veiligheid vervangen worden, maar daar is op dit moment geen geld voor', zegt Niemeyer.

Wanneer komt de ringslang?

Het voormalige oerbos zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Het Beekbergerwoud vormt een verbinding tussen de Veluwe en het IJsseldal. De vis- en de zeearend weten het gebied inmiddels te vinden. De verwachting is dat ook de ringslang zich hier op termijn weer zal vestigen. De zonnebaars hoeft zich van de boswachter van Natuurmonumenten niet meer te laten zien.