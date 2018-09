Ødegaard maakt zich op voor eerste basisplaats

ARNHEM - Vitesse-middenvelder Martin Ødegaard maakt zich op voor een basisplaats. De Noor mocht al eerder twee keer invallen, maar lijkt nu door blessures zondag te mogen starten tegen PEC Zwolle.

De Noor wist het zelf vrijdag nog niet zeker. 'Dat moet je aan de coach vragen, maar als ik mag starten ben ik er klaar voor. Vandaag waren veel spelers er niet en daardoor kreeg ik een hesje, maar ik weet nog niet of ik mag spelen.'

Het lijkt er wel op, waarschijnlijk mag Ødegaard als rechtsbuiten gaan spelen in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. 'Op die positie heb ik het hele vorige seizoen bij Heerenveen ook gespeeld en ook bij het nationale team. Het is geen probleem, want ik kan op heel veel verschillende posities spelen.'

Gemotiveerd

Tegen Zwolle hoopt de jonge middenvelder dan eindelijk aan het Arnhemse publiek te laten zien wat hij kan. 'Tegen Ajax was ik al op zoek naar een goal, ik hoop dat ik zondag de eerste kan maken. Maar ik zoek altijd naar een treffer, dat is het doel van elke wedstrijd.' Maar scoren tegen PEC is nog niet zo makkelijk, denkt hij. 'Het is een goed team, ondanks de matige competitiestart. Ze hebben het tegen PSV goed gedaan, we moeten dus oppassen. Wij willen ons natuurlijk ook revancheren voor de 4-0 nederlaag tegen Ajax. We zijn gemotiveerd genoeg om te winnen.'