Basisplaats voor Jordy Thomassen bij De Graafschap tegen VVV

Thomassen verdringt Youssef El Jebli uit de basis. Fabian Serrarens begint zoals hij wel vaker deed vorig seizoen, vanaf de linkerflank. Voor de 25-jarige aanvaller is het geen verrassende basisplaats. Hij viel de afgelopen duels al meer dan behoorlijk in en De Graafschap ziet in de van Helmond Sport overgekomen spits veel toekomst.

De tekst gaat verder onder de video.

Geen risico met Van de Pavert

Behalve Thomassen staat ook Bart Straalman voor het eerst in de basis dit seizoen. De Winterswijker vervangt Ted van de Pavert die voorlopig even uit de roulatie is met een virusinfectie. In het kader van de wet op de privacy kan de clubleiding weinig zeggen over wat er precies aan de hand is. De club wil in elk geval geen enkel risico nemen met de selectie en ook met Van de Pavert zelf die volgende week vader hoopt te worden.

Olijve weer op het middenveld

Op het middenveld begint net als tegen FC Emmen (1-1) Frank Olijve. Erik Bakker is duidelijk op de weg terug en stond vrijdag ook weer op het trainingsveld in Doetinchem. Bakker begint volgens trainer Henk de Jong op de bank.

Volle Vijverberg

VVV Venlo was vorig seizoen één van de verrassingen, maar zakte aan het eind van de competitie toch nog ver weg op de ranglijst. Henk de Jong noemt de Limburgers een 'stugge ploeg die heel compact kunnen spelen.' De Graafschap won zijn eerste wedstrijd thuis van Feyenoord. Na twee nederlagen volgde in de vierde ronde nog een gelijkspel bij FC Emmen. De Vijverberg zit zaterdagavond (18.30 uur aanvang) zo goed als vol.

Opstelling De Graafschap: Jurjus, Abena, Straalman, Nieuwpoort, Owusu; Olijve, Nijland, Tutuarima; Van Mieghem, Thomassen, Serrarens