Commissaris van de Koning Cornielje weer thuis

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje heeft het ziekenhuis weer verlaten. Volgens een woordvoerder van de provincie is Cornielje thuis en aan de beterende hand.

Twee weken geleden werd hij voor de tweede keer opgenomen nadat hij eerder al in het ziekenhuis lag met een hersenvliesontsteking. Omdat hij verkeerd reageerde op een antibioticum dat hij gebruikte, kreeg hij problemen die leidden tot een terugval in zijn herstel. Cornielje werd daarom opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

De commissaris krijgt nu een ander antibioticum en voelt zich weer beter. Zo goed zelfs dat hij deze week ontslagen is uit het ziekenhuis.