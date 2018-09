Deel dit artikel:













Acties politie van de baan, extra toezichthouders bij fruitcorso niet meer nodig Fruitcorso Tiel, Foto: archief

TIEL - De gemeente Tiel ziet er vanaf om komende weekend buitengewone opsporingsambtenaren op te trommelen voor het fruitcorso. Het extra personeel is niet meer nodig nu er een principeakkoord is over een nieuwe cao bij de politie.

Agenten dreigden komend weekend het werk neer te leggen om hun actie kracht bij te zetten. Daardoor kwam de veiligheid rond het evenement en de braderie in gevaar. Dat gold ook voor het toezicht in het centrum van Tiel. Burgemeester Hans Beenakker besloot daarop ook extra beveiligers in te huren voor het Plein en het Korenbeursplein. Met de politie werd de afspraak gemaakt dat agenten toch in actie zouden komen in geval van noodsituaties. Vrijdag rond het middaguur werd duidelijk de politiebonden een cao-akkoord hebben bereikt met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de

korpsleiding. Daardoor is de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren tijdens het fruitcorso niet meer nodig. Het is onduidelijk of Tiel de inzet van extra beveiligers kosteloos kan terugdraaien.