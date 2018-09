Slutksiy trainde niet op kunstgras: 'Kan alleen maar problemen opleveren'

ARNHEM - Een trainer als Peter Bosz trainde regelmatig met Vitesse op het kunstgras voorafgaand aan een 'kunstgrasduel', Henk Fraser deed dat alleen als het hoofdveld slecht was. Maar de huidige Vitesse-trainer Leonid Slutskiy zul je niet snel op het kunstgrasveld zien trainen met zijn team. Ook niet deze week, als Vitesse voor het eerst dit seizoen op kunstgras speelt, bij PEC Zwolle. 'Het kan problemen opleveren.'

'Als je één of twee keer op kunstgras traint kan dat nooit iets compleet veranderen. Het kan eerder problemen opleveren voor de spieren', vertelt Slutskiy. 'Als trainer van CSKA Moskou speelden we bij Luzhniki op kunstgras, maar we trainden daarvoor of daarna nooit op zo'n veld. Je kunt namelijk beter meteen spelen, dan hoef je er ook niet aan te wennen.'

Toch denkt de coach dat het veld wel een voordeel is voor PEC Zwolle. 'Zij hebben daar voordeel in, wij speelden daar dit seizoen nog niet op. Het is geen excuus, maar het wordt wel moeilijk. Ook als ik kijk naar hun laatste wedstrijden. Ze waren dicht bij een winst tegen Heerenveen en PSV.'

'Linssen krijgt rust'

Wat ook moeilijk wordt, is het bepalen van de opstelling van zondag. Vitesse mist een hoop aanvallende spelers. 'Beerens is ziek, maar ik hoop dat hij er morgen weer bij is. Linssen heeft al voor de wedstrijd tegen Basel een enkelblessure opgelopen en heeft nog steeds last. Het is beter om hem rust te geven. We hebben met Bruns, Foor, Bero en Ødegaard spelers die zowel op '10' kunnen spelen, als op de vleugel.'