Gemeente Lingewaard loopt flinke achterstand op door aanslag

Op 22 augustus reed een 59-jarige man met zijn auto het gemeentehuis binnen. De man kwam daarbij om het leven. De ravage in het gebouw was enorm, en dat veroorzaakt veel problemen met de dienstverlening. 'We moeten echt kijken naar wat nog even kan blijven liggen', aldus burgemeester Marianne Schuurmans. Het kan zeker een week extra duren voordat bewoners worden teruggebeld of een verwachte brief van de gemeente krijgen. De meest hulpbehoevende inwoners van Lingewaard zijn als eersten aan de beurt.

De gemeente moest de afgelopen weken alle zeilen bij zetten om weer enigszins te kunnen opereren. Zo zijn er 7.000 dossiers die na de aanslag onder het roet zaten, gedigitaliseerd. 'De belangrijkste stukken lagen gelukkig in de kluis', zegt Schuurmans. De dienstverlening is inmiddels weer aardig op gang maar nog wel een beetje 'houtje touwtje', zoals de gemeente het zegt.

800 dozen

Alle benodigde spullen zijn uit het gemeentehuis in Bemmel gehaald. In totaal ging het om zo'n 800 dozen. Ambtenaren werken thuis, ergens in de dorpen of op tijdelijke locaties. Zo zitten medewerkers binnen het sociaal domein in het oude 'Stadhues' in Huissen.

ICT-probleem

'We lopen vast in de systemen', zegt wethouder Aart Slob. 'Als er een keukentafelgesprek is gevoerd moet dit worden verwerkt in het systeem en er moet een brief uit.' Dat is nu lastig, erkent hij. Vooral de ICT-systemen moeten weer op gang worden geholpen. 'Onze ICT'ers hebben 80 uur per week gewerkt', vertelt de burgemeester.

Inmiddels richt de gemeente zich ook op herstel van het gemeentehuis. Er is overleg met de architect en de verzekering. In de herbouw zal er een strikte scheiding komen tussen ambtenaren en bezoekers. Voorheen moesten bezoekers door het ambtenarengedeelte als zij kwamen voor een afspraak.

Meer risico

Burgemeester Schuurmans merkt dat medewerkers meer risico lopen door nieuwe taken die bij de gemeente zijn komen te liggen. 'We sluiten drugspanden, we spreken met ouders om kinderen uit huis te plaatsen. Je kan je voorstellen dat de emoties dan hoog op kunnen lopen', vertelt ze.

Vanaf 1 november hebben alle medewerkers van de gemeente weer een plek. Begin volgende week komen de eerste, tijdelijke werkplekken.

