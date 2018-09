Vitesse met aanvallende problemen op zoek naar revanche

ARNHEM - Vitesse gaat zondagmiddag enigszins gehavend op zoek naar revanche bij PEC Zwolle na de zware nederlaag tegen Ajax. De Arnhemse ploeg mist onder meer in aanvallend opzicht Bryan Linssen, Hilary Gong, Charly Musonda (geblesseerd) en Roy Beerens (nog ziek).

Daardoor komt het aan op een beetje creativiteit van trainer Leonid Slutskiy, die in ieder geval de Noor Martin Ødegaard zal belonen met een basisplaats. De middenvelder zal op rechtsbuiten gaan spelen. Daarnaast lijkt het erop dat Thomas Bruns weer een terugkeer zal maken in de basiself. Dat zou betekenen dat Navarone Foor doorschuift naar de linksbuiten positie. Mocht Beerens toch weer fit zijn, dan zal Bruns op de bank zitten.

Alexander Büttner, die van de week nog last had van zijn hamstring, deed vrijdag weer voluit mee. Hij zal dus gewoon op de linksbackpositie gaan staan in de wedstrijd tegen Zwolle. Vitesse zoekt daar revanche voor de kansloos verloren thuiswedstrijd tegen Ajax (0-4). De Arnhemse ploeg heeft de punten hard nodig, want alleen in de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen FC Groningen, werd gewonnen.

Vermoedelijke opstelling: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bruns (Ødegaard), Bero; Ødegaard (Beerens), Matavz, Foor.