Onfortuinlijke inbreker in Zutphen

ZUTPHEN - Een inbreker die bijna letterlijk in de armen fietst van agenten, dat maken ze bij de politie ook niet elke dag mee. Toch gebeurde dat donderdagavond aan de Weerdslag in Zutphen.

De politie kreeg een tip over een man die vermoedelijk aan het inbreken was in een winkel aan de Brink. Bij aankomst van de agenten was de vermoedelijke inbreker al op zijn fiets op de vlucht geslagen richting de Weerdslag.

Om niet op te vallen reed een politieagent in zijn wagen stapvoets de wijk in om de verdachte te zoeken. Na korte tijd reed de inbreker tegen de voorkant van de politiewagen en viel. De 44-jarige man besefte dat hij op heterdaad was betrapt en werkte volgens de politie rustig mee met zijn aanhouding.