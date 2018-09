Dove Jitske regelt tolk en 100 kaarten voor Dr. Pol

Jitske is doof en woont in Loerbeek op een veehouderij. Ze volgt de eigenzinnige Dr. Pol met belangstelling. Daarom besloot ze naar de voorstelling in Zwolle te gaan, waar echter geen voorziening was voor doven en slechthorenden. En dus besloot de Loerbeekse zelf tolken te zoeken om de voorstelling voor haar te vertalen. Vervolgens benaderde ze de organisatie, die aanvankelijk terughoudend reageerde maar uiteindelijk enthousiast meewerkte.

Populair

Speciaal voor doven en slechthorenden kwamen 100 kaarten beschikbaar. In totaal zijn er 2.500 kaarten verkocht. De in Nederland geboren en in de VS werkzame Dr. Pol is razend populair, onder meer door de realityshow waarin hij op eigen wijze zieke dieren oplapt.

'Dr. Pol nu ook in NGT (Nederlandse Gebarentaal)' schrijft Jitske enthousiast op Facebook.

'Heel benieuwd'

Jitske heeft naar eigen zeggen veel zin in de voorstelling. 'Ik ben vooral heel benieuwd hoe het gaat lopen. De organisatie heeft een speciale gedeelte voor ons gereserveerd. Ook voor vrienden en familie, zodat wij met z'n allen bij elkaar kunnen zitten. Er komt ook een projectiescherm voor ondertiteling van de voorstelling.'