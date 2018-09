Deel dit artikel:













Brand in huis in Wezep is aangestoken Foto: Stefan Verkerk/News United

WEZEP - De brand die donderdagavond woedde in een woning in Wezep is aangestoken. Tot die conclusie komt de politie na onderzoek.

De bewoners van het pand aan de Berberissestraat.waren niet thuis toen de brand uitbrak. Buren werden gealarmeerd door de brandmelders die afgingen. De brandweer had de brand snel onder controle. De schade is groot. Niemand raakte gewond. Volgens de bewoners is eerder deze week aangifte gedaan toen er al een baksteen door de ruit werd gegooid. Zie ook: Woningbrand Wezep mogelijk aangestoken Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52