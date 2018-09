Bijna 9 miljoen voor een benzinepomp is helemaal niet gek

EDE - Bijna 9 miljoen euro voor een tankstation, en dan mag je jezelf nog niet eens eigenaar noemen. Maar je mag het wel 15 jaar lang uitbaten. In Ede werden twee tankstations langs de snelweg A30 voor miljoenen euro's geveild. En die prijzen zijn geen uitzondering meer.

Ieder jaar zijn er veilingen van tankstations langs rijkswegen. Het gaat dan om huurrechten van het tankstation en die huur duurt maximaal 15 jaar. Onlangs waren de stations De Veenen en De Poel langs de A30 aan de beurt om opnieuw onder de hamer te gaan.

Uitschieters

Oliegigant BP telde bijna 9 miljoen euro neer voor De Poel. De tegenoverliggende plek, nu ook nog in handen van BP, gaat naar concurrent Total. Die betaalde 7,6 miljoen euro voor De Veenen, zoals de locatie heet.

Erik de Vries van brancheorganisatie NOVE noemt de bedragen uitschieters ten opzichte van de meeste anderen bedragen. 'Ter vergelijking: sommige stations gingen voor een miljoen weg,' zegt hij. Maar uitzonderlijk zijn de bedragen ook weer niet.

Foto: Google Maps. Tekst loopt hieronder verder:

BP De Poel langs de A30

Langs de A12 bij Harmelen en Gouda werden locaties geveild voor ruim 20 miljoen. Op die plekken komt de winst veelal uit de horeca die er zit, vertelt Peter Waterham van adviesbureau Tankstation Advies aan de NOS.

Veel winst komt niet uit peut

Wat speelt nou een rol bij de hoogte van de biedingen? De Vries: 'Hoeveel liter benzine er wordt verkocht, maar ook hoeveel er wordt uitgegeven in de shop. De helft van de winst van tankstations komt uit nevenactiviteiten. Verder is belangrijk hoe het station inpast in een netwerk van andere stations, hoeveel verkeer erlangs komt, de zakelijke klanten en de grootte van de locatie.'

Als reden voor de hoge bedragen voor de contracten langs de A30 denkt De Vries aan de transportsector in de regio. De A30 verbindt de A1 met de A12 - en in die hoek liggen Barneveld en Nijkerk. Dat zijn belangrijke transportgebieden.

Markt openbreken

In 2002 waren de eerste tankstationveilingen. De overheid is de eigenaar van de plekken en verhuurt die. 'De bedoeling was om wat meer beweging te brengen in de markt, want we zagen dat de grote maatschappijen jarenlang op een locatie zaten', zegt woordvoerder Simone Klein Haneveld van het Rijksvastgoedbedrijf. Die overheidsorganisatie ziet toe op de veilingen.

Na 2002 kwam er ieder jaar een aantal stations bij. Omdat het huurcontract voor 15 jaar geldt, zijn vorig jaar die eerste locaties voor de twee keer geveild. De Veenen en De Poel waren nu voor de tweede keer aan de beurt.

Terugverdienen

Goedkoper wordt het er door zo'n verkoop in ieder geval niet op, aldus De Vries van brancheorganisatie NOVE. 'Iedereen weet dat tanken aan de snelweg duur is, en zo'n bod moet ook weer terugverdiend worden',

In totaal bracht de veiling van zeventien stations dit jaar 126 miljoen euro voor de staatskas op.

Zie ook: Twee Gelderse tankstations voor miljoenen euro's geveild