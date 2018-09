Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geliefd busje van verstandelijk beperkte kinderen in Velp gestolen Foto: Omroep Gelderland

VELP - Zes kinderen met een verstandelijke beperking in Velp zitten in zak en as nadat hun geliefde taxibusje is gestolen. Ritjes voor de dagbesteding of naar dansles lopen daardoor in het honderd.

Dieven gingen in de nacht van dinsdag op woensdag met de Mercedes bus aan de haal. De wagen stond toen op de oprit van Stichting Wooninitiatief De Schonenberg aan de Schonenbergsingel in Velp. De bewoners lagen te slapen. De volgende ochtend kwam de diefstal aan het licht. Er is weinig hoop dat de daders snel worden gevonden, zegt begeleider Charlotte Kempkens van Stichting Wooninitiatief De Schonenberg. Volgens haar snappen de kinderen niets van de diefstal. Vervoer is nu grote puzzel Het vervoer van de kinderen is nu een grote puzzel. De ouders regelen nu onderling het verroer. 'We zijn afhankelijk van eigen vervoer en dat is lastig', vertelt Kempes. 'Alle ouders hebben een baan en niet alle begeleiders hebben een rijbewijs.' Hoop op tijdelijk busje Op korte termijn een nieuwe bus aanschaffen wordt lastig. 'Van de verzekering krijg je de dagwaarde en dat is vaak niet zoveel', weet Kempkes. De stichting heeft geen geld om gelijk een nieuwe aan te schaffen. Ouder Carla hoopt dat er iemand met een tijdelijk busje kan helpen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52