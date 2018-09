Deel dit artikel:













'Over 10 jaar nog maar 15 kerken in bisdom' Foto: Jan Reijnen

UTRECHT - Aartsbisschop Wim Eijk vreest dat de komende jaren talloze kerken verdwijnen in het bisdom Utrecht, waaronder ook een groot deel van Gelderland valt. Van de 280 kerken in het bisdom zijn er over 10 jaar misschien nog maar 15 over, zegt Eijk in een gesprek met de Gelderlander.