Zuurlek bij FrieslandCampina in Lochem gedicht, fabriek ontruimd

Niemand raakte gewond. De fabriek aan de Kanaalstraat is ontruimd. Bij FrieslandCampina werken zo'n 200 mensen. Ook de medewerkers van een machinefabriek in de buurt van FrieslandCampina zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman

Salpeterzuur is een agressief goedje dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het schoonmaken van ketels. Wie ermee in aanraking komt kan brandwonden oplopen.

Volgens de brandweer kwam er een wolk salpeterzuur vrij. 'Een watergordijn is er omheen gezet zodat het spul zich niet verder kan verspreiden op het terrein. Door het watergordijn lost het spul op', vertelt een woordvoerder.

Lek bij tijdelijke installatie

FrieslandCampina laat weten dat het lek bij een tijdelijke installatie op het terrein was. 'Daar wordt salpeterzuur overgepompt om onder meer ketels te reinigen', licht een woordvoerder toe. 'Op het moment van de lekkage waren er zo'n 150 mensen aan het werk'.

De woordvoerder kon niet zeggen wie het lek heeft ontdekt. 'We hebben daarvoor waarschuwingssystemen. Gelukkig werd het snel opgemerkt waardoor er veel minder salpeterzuur weg kon lopen dan de vorige keer.'

Het personeel moest het pand tijdelijk verlaten. Foto: Omroep Gelderland

Vorig jaar juli lekte er ook al salpeterzuur op het terrein van FrieslandCampina. Bij de vestiging in Lochem worden boter, boterolie en melkpoeder gemaakt. Het zuivelbedrijf kan niet zeggen of er een verband is met de gebeurtenis van vrijdag. 'Dat maakt deel uit van onderzoek.'

