Oranje-dressuurploeg naar Spelen van 2020 Hans-Peter Minderhoud, Foto: archief

OOSTERBEEK - De Nederlandse dressuurploeg mag meedoen aan de Olympische Spelen van 2020. Het team met daarin de uit Oosterbeek afkomstige Edward Gal en Hans-Peter veroverde een ticket bij de Wereldruiterspelen in Tryon in de VS. De twee andere teamleden zijn Emmelie Scholtens en Madeleine Witte-Vrees.

Nederland kon zich in de VS niet mengen in de strijd om de medailles. De dressuurploeg werd vijfde; de beste zes landen zijn zeker van plaatsing voor de Spelen van 2020 in Tokio. De Oranje-equipe stond woensdag na de eerste wedstrijddag ook al vijfde. Witte-Vrees en Minderhoud kwamen toen in actie. Scholtens moest vrijdag goed presteren, maar leverde geen foutloze rit af. Gal kwam als laatste van de ploeg in actie en scoorde het hoogste van de Nederlanders. Toch bracht dat niet genoeg punten voor een plek op het podium. Bij de Wereldruiterspelen van vier jaar geleden in het Franse Caen wist de dressuurploeg nog brons te winnen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52