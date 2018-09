Brand verwoest kiosk De Leemcule in Hattem

HATTEM - Een brand heeft kiosk De Leemcule in Hattem verwoest. Het vuur brak vrijdagochtend vroeg uit aan de voorzijde van het pand aan de Leemculeweg.

Voor zover bekend raakte niemand gewoed. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de kiosk verloren ging. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

In de buurt van de kiosk zit vakantiepark Molecaten De Leemkule, maar volgens een woordvoerder had daar niemand last van de brand.