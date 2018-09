Deel dit artikel:













Wagen met paddo's gaat bij Fruitcorso voor duurzaamheid Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

WAMEL - Het Fruitcorso in Tiel is niet alleen duurder maar ook duurzamer geworden. Het voorheen gratis toegankelijke evenement kost nu vijf euro per ticket. Elk jaar klinkt in aanloop naar het Tielse Fruitcorso de kritiek dat het verspilling is van vers en eetbaar fruit. Steeds meer corsoclubs hebben wel oog voor die kritiek en proberen duurzamer te werken.

De corsoclub van Maas en Waal heeft dit jaar in Wamel een corsowagen gebouwd die paddo's voorstellen, inclusief hallucinerende voorstellingen. De vereniging heeft dit jaar extra aandacht voor een efficiënter inkoopbeleid van groente, fruit en zaden. Ook gemeentelijke plantsoenen moeten er aan geloven Om verspilling tegen te gaan wordt weinig ingekocht, maar zijn er daarnaast goede afspraken met leveranciers voor snelle extra leveringen. Bovendien wordt er meer gebruik gemaakt van producten die niet worden gegeten, zoals sommige bessen. De felle kleuren van de bessen komen goed van pas bij de hallucinerende voorstelling op de wagen, zegt ontwerper Paul Zwaan. Ook worden er door leden van de vereniging producten in de natuur geplukt. Ook de gemeentelijke plantsoenen worden doorzocht op bruikbare bessen. Daarmee hoopt de corsoclub een begin van een antwoord te hebben tegen op kritiek van de verspilling. Het Fruitcorso in Tiel begint zaterdagmiddag om 13.30 uur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52