D66 Berg en Dal overweegt zwaarste middel: raadsenquête na 'financieel debacle'

GROESBEEK - Hoe kan een kostenoverschrijding van zo'n 500.000 euro niet worden gemeld? Die vraag stond donderdagavond centraal in de gemeenteraad van Berg en Dal. Wethouder Sylvia Fleuren (financiën) kon het maar lastig uitleggen.

Het gaat allemaal om het project 'Spoorlaan' in het centrum van Groesbeek. Daar was 1,3 miljoen euro voor begroot, maar het project viel een half miljoen duurder uit. Een beoogd parkeerdek was daar het belangrijkste onderdeel van: twee ton extra. D66-fractievoorzitter Tessa Vorderman noemt het een 'financieel debacle'.

Sjaak Thijssen van de Groesbeekse Volkspartij was in het vorige college verantwoordelijk voor het project. Wethouder Fleuren gaf in de vergadering van donderdagavond toe dat het vorige college al in februari op de hoogte was van de enorme extra kostenpost, maar de gemeenteraad is pas maanden later geïnformeerd.

Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur

Had het iets te maken met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, vragen raadsleden zich hardop af. 'Nee', zegt de wethouder. Er waren in februari nog teveel vraagtekens rond de overschrijding waardoor er niets aan de raad is gemeld, zo betoogt ze.

De kritische vragen die door de raad aan de wethouder werden gesteld kregen eenduidig antwoord: 'We moeten hiervan leren', 'ik ben het helemaal met u eens' of 'ik kan het niet meer terughalen', passeerden regelmatig de revue. Maar hoe het nou kan dat de overschrijding onder de pet is gehouden, blijft onduidelijk.

'Onderste steen boven'

D66 pleit daarom voor een raadsenquête om 'de onderste steen boven te krijgen'. Er komt bij zo'n enquête een onderzoekscommissie die deskundigen en getuigen kan horen, desnoods onder ede. Een onderzoekscommissie bestaat uit leden van de gemeenteraad.

Of D66 een voorstel indient om een raadsenquête in te zetten en of er een meerderheid voor is, zal bij de volgende gemeenteraad blijken.

